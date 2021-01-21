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金門1女子被愛沖昏頭險遭詐30萬 警方即時成功攔阻

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

又是愛情騙子！1位李姓女子通過社群軟體wechat認識一名男姓網友，對方自稱是香港知名王姓醫生，每天在微信上向李姓女子甜言蜜語、噓寒問暖，李女以為找到此生的真愛，接著男子開始巧立名目，要求女子匯款給他，好在郵局人員機警趕緊通報警方，才成功保住李姓女子的30萬元積蓄。

金城分局今天表示，金城派出所員警林主宜、陳奕勳在執行巡邏金融機構勤務，於昨日上午9時接獲郵局通報，有民眾疑似遭詐騙，警方到場後，發現這名40初頭的李姓女子通過社群軟體wechat認識一名男姓網友，對方自稱為香港知名王姓醫生，每天於微信上向李姓女子甜言蜜語、噓寒問暖，李女自以為墜入愛河，並認為已經找到此生的真愛。

據了解，這名男子得知李姓女子母親身染重病，謊稱可以請名醫來金門醫治其母親，但要求該女子先行匯款30萬元至其戶頭，做為醫療暨來金之費用。

警方研判李姓女子有可能遭詐騙，當場極力勸阻她不要匯款，但李女還是不死心，不但不接受警方勸說，且執意匯款，警方只好通知李姓女子家屬到場對其開導勸說，並請他與該男網友進行視訊，男網友發現有警方介入，立即掛斷電話，女子此時方知受騙，原來自己陷入了一場愛情騙局。

金城分局長胡淑淨呼籲，不要輕易聽信從未見過面的網路愛情，詐騙集團常以高富帥、醫生、軍官等正面形象，使用交友通訊軟體以親暱口吻及時關懷等，來與被害人建立信任關係，俟後再使用悲情牌、急需用錢等理由向被害人索取金錢，這是典型的愛情詐騙手法，請民眾不要一時被愛情沖昏了頭，不但愛情泡滅、也損失了錢財。

金城派出所員警林主宜、陳奕勳在執行巡邏金融機構勤務，成功在郵局攔阻李姓女子險被詐騙30萬。圖／警方提供
金城派出所員警林主宜、陳奕勳在執行巡邏金融機構勤務，成功在郵局攔阻李姓女子險被詐騙30萬。圖／警方提供

愛情 詐騙集團

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