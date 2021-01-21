水族箱冬天要小心！草屯民宅加溫不慎引火災

南投草屯鎮儒林街上午發生一起民宅火災，南投消防局趕往現場撲救後發現，原來是水族箱加溫器使用不當，用久過熱冒出火花，不只燒了客廳，甚至差點燒了整個房子，造成現場有3人受困於3樓陽台待救，幸救火人員在20分鐘內熄滅火勢，但消防局表示，類似此類火警，大多都發生在冬季。

南投消防局指出，最近因為天氣冷，屋主要維持水族箱裡溫度，將擺放一整年不用的溫控器材，拿來幫蛇取暖，但加溫器、燈管、過濾器，和供電馬達，最容易引起火災，且品質較差的增溫器，用久則會過熱冒火花，因此上午起火原因，疑似幫水族箱裡養的寵物蛇而使用增溫器，使用不慎才引發火災。

草屯分隊長陳世昌說，天氣冷的時候，水族箱火警就是一個高峰期；他並強調，防範電器火災千萬一定要記住「五不一沒有」，養成良好的用電習慣；五不為用電不超載、電線不折損、插頭不用不插、電器旁不放置易燃物品、插頭不潮濕汙損，一沒有，就是沒有安全標章產品不買不用。