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小黃右轉未禮讓行人 運將還下車打人

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

57歲陳姓男子昨天行經台北市萬華區一處路口，遇一輛計程車右轉卻未禮讓，雙方因此發生口角，同樣57歲的林姓司機甚至下車，將陳男推倒在地，致其手腳受擦挫傷；警方獲報有人當街起爭執，立刻趕赴現場處理，並將雙方帶返警所詢問，全案陳男對林男提告傷害罪，警方詢後將依法送辦。

轄區萬華分局警方表示，昨晚6時30分，陳男行經萬華區西園路、和平西路口，遇上林男所駕計程車，欲右轉卻未禮讓，雙方發生口角，林男將陳男推倒在地，陳男因此受傷，員警獲報後立刻到場，確認情況後將相關人等帶返警所釐清案情。

目擊民眾說，計程車司機右轉不禮讓行人，還衝下車與行人起口角，雙方扭打在一塊，司機踹飛行人後逃跑，「快到只剩殘影」，好險車牌早就被人記下。

林男則供稱，當時是因為喝酒醉的陳男無故拍打汽車引擎蓋，還口出惡言，她一時氣不過，才下車理論，衝動傷人。林男到警所後頻頻向陳男道歉，但林男並不領情，不斷質問林男「因為這樣你就有必要把我弄受傷嗎？」

警方說，全案因陳男提告林男傷害罪，警詢後會依傷害罪嫌將林男送辦；呼籲民眾若發生口角糾紛，因循理性途徑解決，切勿拳腳相向，如有違法者，警方將依法嚴辦。

林男事後頻向陳男道歉，但林男不領情，不斷質問林男「因為這樣你就有必要把我弄受傷嗎？」。記者李隆揆／攝影
林男事後頻向陳男道歉，但林男不領情，不斷質問林男「因為這樣你就有必要把我弄受傷嗎？」。記者李隆揆／攝影

計程車 傷害罪 北市

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