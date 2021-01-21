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印尼女移工瞞雇主懷胎26周廁所產女 女嬰出生即亡

聯合報 / 記者陳宏睿趙容萱／台中即時報導

台中市一名印尼籍女移工今天上午倒臥在北屯區雇主家的廁所，經雇主發現報警，當時女移工已在廁所內產下一名女嬰，但救護人員到場時，女嬰已無呼吸心跳，女嬰送醫急救後不治，女移工則住院觀察，因醫院未開死亡證明，全案今由警方報請台中地檢署檢察官相驗，女嬰釐清死因。

據查，該名印尼籍女移工（24歲）在去年2月間才到台灣，並由仲介公司轉介到北屯區梅川東路的大樓，照顧雇主的高齡母親，但女移工疑在台灣有結識男友，雙方發生關係後懷孕，經查，女移工已懷孕26周，但並未告知雇主，今天妻子在家照顧婆婆時，發現女移工倒在廁所，才發現女移工因早產，已產下一名女嬰，無生命跡象。

中國醫藥大學附設醫院表示，嬰兒到院時，沒有生命跡象，經搶救後仍宣告不治，女移工經急診處置後，已送到產科病房進一步治療。

台中市第五警分局表示，女移工無生命危險，但女嬰經急救後宣告不治，全案今將報請檢察官相驗，釐清死因，並另通知移民署、勞工局、仲介公司等單位，協助釐清案情、後續處置。

移民署中區事務大隊表示，外籍移工只要具有合法居留證，在台灣生下的子女，就可以依親在台灣居留，沒有黑戶問題，另外，移工在台生下子女滿30天前，要備妥出生證明、生母居留證，向各地移民署駐地，辦理外僑居留證，辦妥外僑居留證後，再看該移工是何國籍，尋找該國在台的外館或辦事處，申請護照，即可讓移工在台出生的子女具有國籍。

台中市北屯區一名印尼女移工今天在雇主家早產，生下一名女嬰，但已無呼吸心跳，送醫不治，台中市消防局勤指中心獲報後，協助送醫。記者陳宏睿／攝影
台中市北屯區一名印尼女移工今天在雇主家早產，生下一名女嬰，但已無呼吸心跳，送醫不治，台中市消防局勤指中心獲報後，協助送醫。記者陳宏睿／攝影

移工 移民署

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