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影／最速洗車？賓士9秒被嘟出 肇事駕駛撞完瞬退

聯合報 / 記者張善寧 黃靖雯／即時報導

一段驚悚監視器影片在網路瘋傳，有一輛白色賓士前往加油站自動洗車，沒想到在停等時，慘遭後方一輛銀色轎車狠狠追撞，一路推出洗車隧道，肇事駕駛暴力衝撞後馬上倒退「出鏡」，整個過程只有短短9秒，中途還有加油站女員工嚇得摀住耳朵逃跑，讓萬人看得心驚膽跳狂飆冷汗！

影片一曝光引發破萬人按讚，驚呼「地板太滑飛出去了」、「差點撞到工作人員」、「那個遮耳朵走掉的員工看的我一把冷汗飆出」、「暴力衝擊，從撞擊到倒車，反應速度真快啊」、「一鏡到底不喊卡」、「直接嘟爆捏」，其中不少人推測「如果是暴衝，後退擋也打太快了…感覺故意的」、「像尋仇」。

肇事駕駛鬼之滑步讓網友看傻眼，分析可能又是遇到三寶「兩隻腳開車 然後誤踩油門」、「賓士有夠衰小！」、「快速洗車」、「這麼急著要洗喔」。

賓士洗車時被後方轎車狠狠追撞。翻攝／爆料公社
賓士洗車時被後方轎車狠狠追撞。翻攝／爆料公社

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