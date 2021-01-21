外籍大學生買點數想嘿咻 店員報警攔阻保住生活費
來台南念大學的印尼籍男大學生，透過交友軟體認識一名暱稱「恩雅」的女子，兩人聊天後有好感，女方自稱是學生有在做兼職，如要見面性交易，要他到超商購買2000元的遊戲點數，外籍男大生信以為真到北區開元路超商要買點數，店員警覺有詐報警及時攔阻。
台南市警五分局開元派出所於，前天傍晚5點30分，接獲北區開元路超商店員來電報案，稱民眾來店購買遊戲點數疑似遭詐騙，請警方前來協助。
巡佐蘇敬修、警員王正材、警員鄒智昀趕到超商找到當事人，發現當事人是名來台灣念大學的印尼籍男子，他向警方表示18日下午在Line交友軟體與一名暱稱「恩雅」的女子互加好友聊天，對方稱自己是名學生有在做兼職，雙方約見面援交，並要求他至超商購買2000元的遊戲點數拍照回傳確認身分後，再與他見面交易。
外籍男大生不疑有他，依照指示前往超商購買，遇店員關心提問通知警方前來協助，在員警說明網路交友詐騙的手法後，當事人才知自己遭遇詐騙，趕忙向店員道謝。
警方說，網路詐騙案件大多透過手機交友軟體，詐騙集團滲透各交友網站與軟體，以遊戲點數色情交易遂行詐騙。呼籲民眾遇網友要求匯款或購買點數，應多方求證，才不會淪為詐騙集團的提款機。
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