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印尼女移工懷孕瞞雇主 倒廁所生早產嬰兒無心跳送醫亡
台中市北屯區梅川東路5段今天上午8時許，傳出一名外籍女移工在雇主家廁所早產，因雇主受到驚嚇，不知如何處理，趕緊通報警、消到場，救護人員到場時，女移工意識清楚，但嬰兒則無生命跡象，二人都被送往中國醫藥大學附設醫院治療，詳細的案發原因有待後續調查。
台中市消防局獲報，一名印尼籍女移工，年約23歲、懷有身孕，今天上午8時許，在北屯區梅川東路5段的雇主家，因早產倒臥在雇主家廁所內，當時女移工的胎兒已產出，雇主嚇得不知如何是好，也不敢上前處理，只好趕快通報警、消人員到場。
四平、文昌消防分隊獲報到場時，女移工意識清楚，但嬰兒已無呼吸、心跳，嬰兒經進行CPR後，送往中國醫藥大學附設醫院急救，但經急救仍宣告不治，但女移工沒有危險，仍在院治療中。
據查，該名女移工疑有隱瞞雇主懷有身孕，導致今天女移工早產時，雇主也被嚇了一跳，全案將通知仲介公司、移民署後續協助女移工。
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