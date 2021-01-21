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影／幫神明慶生！屁孩疑室內放鞭炮 燒毀民雄鬧區7店面
嘉義縣民雄鄉江厝店20日晚間8時許驚傳火警，火勢延燒7幢鐵皮屋，延燒面積約560坪，所幸右側店家採水泥製，火勢入夜才得以控制，附近店家指稱聽到早餐店疑似為神明慶生在室內放鞭炮，不久便看到火光。
附近店家指稱，晚間8時許聽到路上傳出鞭炮聲，當時正在工作無暇理會，豈料隔不到10分鐘便看見對面冒出熊熊火光，出門查看卻只看到6、7名少年坐在路旁嘻笑打鬧，似乎不當回事。
店家表示，該間早餐店三不五時就會放煙火、鞭炮等，今天疑似為神明慶生，「竟選擇在室內放鞭炮」，店家紛感震驚。
據了解，此次受害7間店家，除夾娃娃機店，皆為一名在高雄當老師的劉姓男子出租給親朋好友經經營，案發當下劉男正在高雄無法即時趕回，僅透過消防隊關心火勢進度。
火勢入夜後已完全熄滅，僅存鐵皮下灰燼燜燒，多台消防隊正逐漸撤離，其餘消防隊正逐間破壞鐵門進入，檢察是否有人受困，並撲滅餘火。
此次火災受損店面約7間，上下樓層加起來面積約560坪，消防隊員表示，當地屬民雄鬧區，店家林立，若非最右邊飲料店採水泥材質建造，後果恐不堪設想。
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