影／嘉縣民雄鬧區驚傳火警 火勢猛烈延燒周邊7店家

嘉義縣民雄鄉興中村江厝店今晚發生大火，嘉義縣消防局8時28分接獲報案，出動民雄、雙福、溪口新港等分隊消防車十多輛車前往搶救，幸無人受困。

警方起火點初步研判是一處鐵皮搭建的夾娃娃機店，面積約20平方公尺，地處鬧區，周邊店家林立，幸夜已身，店家皆打烊，無人受困。

火勢延燒附近約6間店家，所幸因風勢不大已撲滅近8成，起火原因初步研判是店內線路老舊所致，後續原因還有待鑑識科進一步認定。

【中央社 /嘉義縣20日電】

嘉義縣民雄鄉興中村一家商店今晚8時許發生火警，並延燒到相鄰店家，消防局獲報出動消防車前往滅火，約半小時後控制火勢，7間店家燒毀，幸無人受困傷亡，起火原因待調查。

嘉義縣消防局表示，今晚8時28分獲報，民雄鄉興中村江厝店1-1號發生住宅火警，出動14部消防車前往滅火，消防人員10分後到達現場，發現是經營早餐店及夾娃娃機台的一間木造平房起火燃燒，並且往旁邊的店家延燒。

消防局表示，火勢在晚上9時27分獲得控制，共有7戶店面燒毀，多為1樓木造、2樓加蓋鐵皮屋的建築，火場未有人員受困傷亡，起火原因由警方調查。