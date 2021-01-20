快訊

日本廠商報價「差很大」 高鐵新車購置案確定廢標

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園台66匯中山高匝道貨櫃車側翻 晚間8點還沒恢復通車

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

一輛半聯結貨櫃車今天下午行駛桃園市台66快速公路東往西方向，到平鎮系統交流道切入匝道準備進中山高往北行駛，不料在匝道側翻，而且匝道只有一個車道，造成後面要進中山高的車輛全回堵，只能倒車，警方雖緊急調來兩輛吊車要把貨櫃車調離現場，但是到晚上8點過後仍未吊走大車，66快速公路東往西方向嚴重回堵。

國道警方指出，事故發生時間約下午3點48分，地點在66快速公路與中山高平鎮系統東往北匝道，47歲陳姓男子駕駛半聯結車不明原因側翻發生事故，占用匝道（單一車道），後方車輛無法通行。警方據報立即派遣巡邏車及救護車前往，陳受傷還被夾在車裡有意識但相當痛苦，警消到場後利用破壞剪花不少時間才救出他，直到6點時17分由救護車送醫初步檢傷為左膝蓋、左腳踝骨折。

現場動用兩台大吊車作業，8點過後仍在排除中。

貨櫃車在台66平鎮系統交流道的匝道翻車，現場只有一個車道搶救困難，而且嚴重回堵。記者鄭國樑／翻攝
貨櫃車在台66平鎮系統交流道的匝道翻車，現場只有一個車道搶救困難，而且嚴重回堵。記者鄭國樑／翻攝

事故 救護車 車道

延伸閱讀

澎湖禁員工出差桃園 台東不跟進

澎湖縣禁來桃園出差 鄭文燦：合作抗疫不會改變

疫情升溫 桃園多間知名廟宇取消拜頭香活動

案865在1月16日來過！麥當勞桃園三民店「今起停業消毒」

相關新聞

影／119消防節 台南警消過節畫面讓民眾動容

119消防節這一天，台南市仁德保安工業區鑫水企業廠房火警，火勢一發不可收拾，自119晚間延燒到今天上午逾11小時，台南有...

影／醉漢大鬧北車台鐵月台 女站務員慌逃：有人要攻擊人！

台北車站今午出現1名醉漢大鬧台鐵月台，1名女站務員突然大喊「有人要攻擊人！」並通報鐵路警察到場處理，警方介入後發現黃姓男...

影／金山2警輪流CPR鬼門關救泡湯男 正妹警當過護理師

郭姓80多歲老翁今天到新北市金山區磺港公共浴室泡湯，因身體不適血壓過低，突昏厥面部朝下倒入浴池內，被同浴池泡湯的民眾發現...

影／美濃婦人存摺遭盜領48萬 小偷竟是熟人

高雄美濃區卓姓婦人日前發現存摺和印章不翼而飛，急報警處理，警方調閱監視器，發現羅姓嫌犯曾在中正路美濃農會及郵局附近路邊違...

桃園台66匯中山高匝道貨櫃車側翻 晚間8點還沒恢復通車

一輛半聯結貨櫃車今天下午行駛桃園市台66快速公路東往西方向，到平鎮系統交流道切入匝道準備進中山高往北行駛，不料在匝道側翻...

影／學校師生聚餐 身障男童被茶凍噎到失去生命跡象

南投縣一所學校19日中午在中興新村餐廳歲末聚餐，患有肌肉萎縮症的7歲學童，吃甜點茶凍時噎到，由校護以哈姆立克法急救無效，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。