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桃園台66匯中山高匝道貨櫃車側翻 晚間8點還沒恢復通車
一輛半聯結貨櫃車今天下午行駛桃園市台66快速公路東往西方向，到平鎮系統交流道切入匝道準備進中山高往北行駛，不料在匝道側翻，而且匝道只有一個車道，造成後面要進中山高的車輛全回堵，只能倒車，警方雖緊急調來兩輛吊車要把貨櫃車調離現場，但是到晚上8點過後仍未吊走大車，66快速公路東往西方向嚴重回堵。
國道警方指出，事故發生時間約下午3點48分，地點在66快速公路與中山高平鎮系統東往北匝道，47歲陳姓男子駕駛半聯結車不明原因側翻發生事故，占用匝道（單一車道），後方車輛無法通行。警方據報立即派遣巡邏車及救護車前往，陳受傷還被夾在車裡有意識但相當痛苦，警消到場後利用破壞剪花不少時間才救出他，直到6點時17分由救護車送醫初步檢傷為左膝蓋、左腳踝骨折。
現場動用兩台大吊車作業，8點過後仍在排除中。
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