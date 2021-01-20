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影／學校師生聚餐 身障男童被茶凍噎到失去生命跡象

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

南投縣一所學校19日中午在中興新村餐廳歲末聚餐，患有肌肉萎縮症的7歲學童，吃甜點茶凍時噎到，由校護以哈姆立克法急救無效，男童失去呼吸心跳，送往草屯鎮佑民醫院，才將卡到呼吸道的茶凍碎塊夾出，再轉送彰化基督教醫院治療觀察。

佑民醫院小兒主治醫師李柏勳說，老人小孩吞嚥咀嚼能力較差，吃果凍或堅果類，應切成小塊進食同時注意進食狀況，避免吞食或噎到以免造成危險。

據了解，這所學校19日安排師生到中興新村餐廳聚餐，男童罹患裘馨氏肌肉萎縮症，平常都靠輪椅移動，用餐過程中也有老師在旁協助進食，用餐過程沒有意外。

不過，餐會送上最後一道甜點茶凍，老師擔心男童容易噎到，將茶凍切成小塊才讓男童食用，沒想到學童吃下茶凍後，還是被噎到，開始嗆咳。老師趕緊請在場校護急救，以哈姆立克法希望將噎住的茶凍吐出，卻沒有效果，男童因此臉色發青昏迷。

救護車到達後持續對男童急救，並送往草屯鎮佑民醫院，醫師用夾子取出卡在喉嚨的茶凍碎塊，男童才恢復呼吸心跳。男童阿嬤接獲學校通知趕到醫院，得知孫子一度失去呼吸、心跳，難過大哭。男童雖然恢復意識，但為了確保安全，轉送彰化基督教醫院目前在加護病房觀察，還未脫離險境。

校方表示，孩童患有裘馨氏肌肉萎縮症，平常靠輪椅移動，因為家庭狀況特殊，家長會已代墊醫療費用，並持續關注後續狀況，會請老師更加注意學生用餐安全，避免再有類似狀況發生。

南投縣一名肌肉萎縮症學童參加學校聚餐，吃茶凍時噎住失去呼吸心跳，救護車送醫急救。圖／讀者提供
南投縣一名肌肉萎縮症學童參加學校聚餐，吃茶凍時噎住失去呼吸心跳，救護車送醫急救。圖／讀者提供
南投縣一名肌肉萎縮症學童參加學校聚餐，吃茶凍時噎住失去呼吸心跳，救護車送醫急救。圖／讀者提供
南投縣一名肌肉萎縮症學童參加學校聚餐，吃茶凍時噎住失去呼吸心跳，救護車送醫急救。圖／讀者提供

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