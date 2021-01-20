玉山氣象站人員身體不適 黑鷹直升機急送醫

中央氣象局玉山氣象站一名方姓男員工因大腸憩室發炎出現血便，今天由空勤總隊直升機後送台中榮總就醫，住院觀察，狀況穩定，由於方男職務類似工友，不影響氣象站觀測作業。

玉山氣象站一名30多歲方姓男約僱人員16日肚子痛，硬撐幾天後，今天清晨進一步惡化出現血便，方男一度表明「要自己走下山」，但其他值班人員見方男狀態不佳，因此報請國搜中心派直升機後送，任務由內政部空中勤務總隊UH-60M黑鷹直升機執飛。

空勤總隊第二大隊第三隊黑鷹直升機上午從台中市清泉崗機場起飛，第二大隊第三隊表示，方男登機時意識清楚、生命徵象穩定，但因血便，肚子痛到需攙扶上機，飛返清泉崗落地後，送往台中榮民總醫院治療。

交通部中央氣象局表示，方男經醫師診斷為大腸憩室發炎導致破裂出血，送醫後已止住出血，目前評估無開刀必要，但要住院2天、3天；醫師指稱，好險方男沒真的自行走下山，否則出血將更嚴重，後果不堪設想。

氣象局表示，方男是原住民，職業軍人退伍，擔任玉山氣象站約僱人員約4年，負責站內環境打掃、物品揹運等工作，類似工友角色，不須處理氣象觀測，因此，方男下山就醫並不影響氣象站觀測作業。

根據氣象局網站資料，玉山氣象站公元1943年建站，位於南投縣信義鄉東埔村、海拔高度3858公尺的玉山北峰頂，不僅是東北亞最高氣象站，也是台灣海拔最高的建築物，除負責氣象觀測，由於位處玉山國家公園內，也提供登山遊客急難救助。