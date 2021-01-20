南迴台9戊線槽車跌落山谷燃燒 司機受困車內不幸死亡
一輛載運甲醇的槽車今天下午行經南迴台9戊線10.8公里處時，不明原因衝出護欄，跌落約50公尺山谷起火燃燒，警消據報後前後救援，1個小時左右控制火勢，不過司機已不幸身亡。事故原因正由警方調查中。
警方表示，下午3點12分接獲通報指出一輛槽車在台9戊線10.8公里處發生事故，車輛衝出護欄跌落山谷，馬上起火冒煙，立即通報消防隊派遣大武及達仁分隊趕抵現場，消防人員趕抵現場拉起水線滅火及降溫，約1個小時控制火勢。
由於現場溫度很高，搜救人員待溫度降低及安全無虞後，5點40分左右接近油罐車輛，在駕駛座內發現已死亡的司機。相關事故原因及司機身分正由警方了解中。這起事故導致南下車道封閉，僅單線雙向通行，未造成車輛回堵。
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