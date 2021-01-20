影／金山2警輪流CPR鬼門關救泡湯男 正妹警當過護理師

郭姓80多歲老翁今天到新北市金山區磺港公共浴室泡湯，因身體不適血壓過低，突昏厥面部朝下倒入浴池內，被同浴池泡湯的民眾發現報案，救起時已無生命跡象。獲報先趕至的金山警分局金山派出所警員李權洋、羅安妤，都會心肺復甦術，2人輪流對郭民實施CPR至救護人員到場，將老翁從鬼門關救回。其中正妹警羅安妤以前還是護理師，這次派上用場。

金山區磺港公共浴室今天上午11時，80多歲郭姓老翁在泡湯時，因身體不適血壓過低，突昏厥面部朝下倒入浴池內，幸好當時一起湯泡的另名男子見狀，第一時間民眾發現時趕緊打119報案。

金山警分局金山派出所警員李權洋、羅安妤獲報趕抵現場，羅安妤以前在當護理師，曾有護理師經歷，李權洋會使用心肺復甦術，兩人輪流對郭民實施CPR至救護人員到場後，緊急送往台大金山醫院急救，經插管後郭民雖仍昏迷，但生命跡象已穩定，並轉往台北市立和平醫院救治。

羅安妤沒有從警前是護理師，她因認識的人從警，就考警察。到達時，同事先趕快把患者拉上來，情況危急，當時沒有想那麼多，她就先趕快做CPR，做完一輪後，接著再由男同事接著做，輪流救援。

李權洋表示，警方到場時，男子倒在水池中，趕快拉起來，沒有呼吸心跳，兩警一直做CPR直到消防人員到場後才交手，送醫後已恢復心跳，現場轉院治療。在學校警專時有受過訓練，但沒有這樣實際救人過，這次是第一次救人，很高興能救起來，但當下是非常緊張的。