影／119消防節 台南警消過節畫面讓民眾動容

119消防節這一天，台南市仁德保安工業區鑫水企業廠房火警，火勢一發不可收拾，自119晚間延燒到今天上午逾11小時，台南有警消在《爆怨公社》上抒發馬拉松式滅火心情，「我要抱怨上天對我們台南開了一個大玩笑」，克難在寒風中席地休憩，冷到發抖的爬起來，瞇一下再上，考驗體力與耐力，現場有民眾送來了咖啡跟點心還有紅茶，同樣溫暖警消的心。

這名警消PO文，指出勤滅火，迄今已經14小時了。他形容，半夜3點半，大家累到躺在地上睡了，睡到一半因為全身都是水，冷到發抖的爬起來，默默的都在祈願能喝一杯熱咖啡熱茶熱飲。

現在天亮了，身上又更溼了，然後又熱的全身黏噠噠的。現在還要繼續戰因為坍塌而蓋住的殘火。

「真的又是一場硬仗」他寫道，這場火警從晚上9點打到天亮，然後又要準備迎接黃昏。他也不忘感謝到場支援同袍致謝，指「消防隊沒有英雄，只有英雄們，因為我們都是同進同出的團隊」，向所有在前線冒險犯難的消防弟兄們致敬。

這次消防局出動48車、105人及義消60人，面對同袍PO文感同身受，現場消防員表示，這場火警考驗消防員的體力與耐力，雖可輪班，也僅能利用有限空間席地小歇；警消也是人，也需要吃飯喝水、休息，恢復一下體力。