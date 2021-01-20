烈嶼民眾家中高粱酒遭竊損失13萬 警6小時火速破案

時機歹歹，家中有藏酒的民眾也要多小心！烈嶼有1位民眾日前在自家盤點收藏的酒品時，發現短少數箱年節高粱酒，換算市價約新台幣13萬元，警方接獲報案後，立即組成調查小組連夜偵查，並在6小時內火速將林姓嫌犯查緝到案，但嫌犯已將高粱酒變賣給大金門的酒商，警方偵訊後分別將1名林姓涉案犯嫌及酒商，依刑法加重竊盜罪及贓物罪嫌移送檢方偵辦。

金城分局烈嶼分駐所今天表示，日前接獲民眾報案家中高粱酒遭竊，警方於是在案發地附近查訪，警方調查發現林姓嫌犯平日工作不穩定，又熟知附近地區民眾住家環境狀況，故利用深夜人煙稀少時，以工具破壞門禁後，侵入被害人住處行竊，竊得14箱高粱酒，並迅速將所竊取得來的高粱酒全數變賣給酒商，以換取金錢供己花用。

金門警方也呼籲民眾，地區家戶多有儲酒習慣，常引宵小覬覦，尤其年節將至，請民眾對於家中收藏之老酒或貴重物品應加強保管，住家門禁設施建議加裝防竊設備或監視器，以嚇阻犯罪發生；另酒商對於來路不明或收受價格低於市價之高粱酒應先了解供酒來源，勿因貪小便宜而收售，在不知情情況下犯罪。

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