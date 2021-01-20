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影／美濃婦人存摺遭盜領48萬 小偷竟是熟人
高雄美濃區卓姓婦人日前發現存摺和印章不翼而飛，急報警處理，警方調閱監視器，發現羅姓嫌犯曾在中正路美濃農會及郵局附近路邊違規車，逮捕後赫然發現他平日稱呼卓婦「阿姨」，已得手的48萬元拿去還債後只剩10萬元。
警方表示，卓婦把存摺和印章放在住家桌上，本月12日午休時聽到樓下有翻東西的聲音，下樓查看發現存摺和印章已不見，報案後並緊急向農會止付，但晚了一步，帳戶被提走48萬元。
警方表示，事發當日下午，員警在農會門口勸導一輛違停的轎車，不久獲報有竊案，到卓婦家裡調閱監視器時後，發現竊嫌就是違規停在農會前的轎車駕駛，正要到竊嫌家逮人的途中，又發現車子在郵局前違停，當場逮捕羅嫌。
警方查出，32歲的羅嫌積欠地下錢莊被討債，才趁阿姨熟睡時偷錢還債，原本想向農會提領超過50萬元，但因提領的款項超過50萬元必須由本人親領，才改領48萬元，錢得手後一半還債，在自己戶頭存入10萬元。卓婦到派出所指認竊嫌，發現嫌犯是平日叫自己阿姨的羅姓男子，她雖不想提告，不過竊盜是公訴罪，兩人號無親屬關係，仍須依法偵辦。
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