台鐵北車驚傳攻擊事件 女站務員高喊「有人要攻擊人」

台鐵台北車站今下午傳出攻擊事件。台鐵273車次(花蓮開往彰化) ，今夏下午3點41分抵台北站時，有女性站務人員遭一名的紅灰色外套男子追逐，站務人員當場一邊奔跑一邊大喊「快叫警察，有人要攻擊人」，讓一旁民眾相當緊張，一度甚至還跟著一起跑，擔憂又是「鄭捷事件」重演。

有乘客表示，當下氣氛真的很緊張，搞不清楚發生什麼事情，只知道前面的人在奔跑，然後又人有喊說有人在攻擊人，只好跟著一起跑，嚇死人了。

據了解鐵路警察獲報後，已將男子帶回，至於詳細事發原因，目前正在釐清中，會盡快對外說明。

台鐵表示，經台鐵人員通報，該名男子飲酒泥醉於現場咆哮不聽勸阻，經鐵路警察到場後發現有自傷、傷人之虞，故將該名男子帶回，實施保護管束。