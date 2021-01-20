誆加購殯葬品涉詐騙近3千萬 10嫌收押

林姓男子涉嫌成立公司詐騙民眾加購殯葬產品，檢警清查至少21人受害，損失達2900萬元，日前拘提林男等11人到案，經檢察官複訊後，向法院聲請羈押禁見林男等10人獲准。

檢警今天表示，林男自民國107年12月起指揮公司成員，詐騙持有靈骨塔塔位的民眾加購殯葬產品搭配成套，之後買方願以高價收購，過程中，公司人員偽冒代書、買方特助、撥款員等身分，或以共同投資加購產品方式取信被害人。

等到買賣雙方欲達成交易之際，公司業務員再詐稱買方又有其他需求，或質疑產品產權等原因，導致無法成交，經檢警清查，已有21人受騙，損失金額高達新台幣2900萬餘元。

基隆地檢署18日指揮基隆市警察局刑事警察大隊偵一隊等單位兵分11路，在台北市、新北市及台南市等處將林男等11人拘提到案，並查扣進口車7輛、現金60萬餘元等證物。

警詢後，警方將11人依詐欺及組織犯罪防制條例等罪嫌送辦，經檢察官複訊，認定林男等10人犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據、勾串共犯或證人及反覆實施之虞，昨天向基隆地院聲請羈押禁見獲准。