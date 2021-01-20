為消防員殉職不值 籲違章工廠即報拆

「違章工廠要即報即拆，別讓大雅消防員殉職悲劇再發生！」針對2020年12月31日內政部消防署的「台中市大雅區中和六路工廠火災消防人員殉職事故原因調查報告」出爐，民團20日指出，鐵皮違章容易塌陷的特性，增加消防員葬身火海的風險，而去年3月至今有201家違章工廠，僅7間拆除，要求政府落實《工輔法》即報即拆。

即報即拆承諾跳票

「蔡政府任內共有8名消防員因為火場資訊不足而殞命！」地球公民基金會山林國土組研究員蔡佳昇表示，鐵皮違章容易塌陷的特性增加消防員葬身火海的風險，大雅消防員殉職地點就是農地違章工廠；2019年盤查有18,417公頃農地遭違章工廠佔用，短短2年新增4,558公頃，威脅全台消防員生命。

蔡佳昇指出，2017年蔡政府喊出「2016年5月20日即報即拆」政治承諾；2018年行政院曾執行《保護農地行動方案》，各縣市政府拆除17間工廠，但隨著院長更替人去政息；但自2020年3月20日起至今，民眾檢舉201間違章工廠，卻僅3間斷電、7間拆除，竟僅5%強制停業，蔡政府承諾明顯跳票。

落實工輔法即報即拆

環境法律人協會專員黃子芸指出，《毒管法》自2019年大幅度修法以來，陸續修正各項子法，但第47條至第49條所規範的「化學物質管理基金」，理應在《毒管法》生效1年後施行，但直到今天化學物質管理基金的子法內容完全付之闕如，無從得知將如何徵收、管理應用基金。

「本次報告是國家首度承認制度殺人！」消防員工作權益促進會副理事李宗吾表示，國家對違章工廠、建築及救災資訊在法制上不完備，執行力道也不足；過去殉職案提及的無線電使用、現場安全管制等問題再次浮現，更反映中央地方消防單位「昨日公祭，今日忘記」的態度。

民團共同呼籲，落實《工輔法》即報即拆：請蘇內閣提出「即報即拆農地違章行動方案」，依《區域計畫法》、《都市計畫法》拆除違建，經濟部依《工輔法》代行斷水斷電，建立SOP；並落實《消防法》資訊權、調查權，應要求相關部會提出專案報告，以利調查會依法進行改善事項追蹤。

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