台南新化老街歷史街區防火演練 消防局：建議裝住警器
2021歡慶臺南年新化年貨大街將在2 月4 日至10日熱鬧登場，因應新化老街將有大量人潮出入採辦年貨，更需考量防火防災安全下，台南市消防局第四大隊今天下午新化老街及公有零售市場，進行防火演練，並架梯救出受困民眾，原計畫出動新化、南科、新市、山上、左鎮及關廟等分隊進行年前超前佈署搶救演練，因支援仁德塑膠工廠大火及雜草火警不斷，規模縮減，但重點是要提醒民眾在年關前注意居家防火安全。
第四大隊大隊長陳博文表示，辦理年貨大街的新化老街是歷史街區，是日據時期磚造木裝潢連棟歷史建築，周遭狹小巷弄本身搶救不易，火警發生第一時間要先自救，因此建議要裝住宅警報器，在第一時間就能夠及時逃生，加上是連棟式建築，最怕延燒。
今天演練以以日前高雄住宅火警災例，首在著重搶救受困人命及連棟建築阻隔延燒，故特別加強操練火場人命搜救技術，包括快速人命搜索、架梯及雲梯車運用救援及快速佈線攻擊，讓消防人員熟悉老街市場地勢環境，萬一發生事故，能在最短時間作最迅速、正確反應處理。
新化分隊預計在新化年貨大街中設攤宣導，宣導活動中也以各種創新方式、火警報您「災」，加裝語音型住宅用火災警報器確保居家防火平安等詼諧逗趣宣導，將電器使用安全須知、一氧化碳中毒防範知識及安裝住宅用火災警報器可助保命介紹給市民朋友，透過熱情活力防火防災宣導力抗嚴寒，期許市民朋友新年新春好運到，防災安全不煩惱。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言