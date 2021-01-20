台南新化老街歷史街區防火演練 消防局：建議裝住警器

2021歡慶臺南年新化年貨大街將在2 月4 日至10日熱鬧登場，因應新化老街將有大量人潮出入採辦年貨，更需考量防火防災安全下，台南市消防局第四大隊今天下午新化老街及公有零售市場，進行防火演練，並架梯救出受困民眾，原計畫出動新化、南科、新市、山上、左鎮及關廟等分隊進行年前超前佈署搶救演練，因支援仁德塑膠工廠大火及雜草火警不斷，規模縮減，但重點是要提醒民眾在年關前注意居家防火安全。

第四大隊大隊長陳博文表示，辦理年貨大街的新化老街是歷史街區，是日據時期磚造木裝潢連棟歷史建築，周遭狹小巷弄本身搶救不易，火警發生第一時間要先自救，因此建議要裝住宅警報器，在第一時間就能夠及時逃生，加上是連棟式建築，最怕延燒。

今天演練以以日前高雄住宅火警災例，首在著重搶救受困人命及連棟建築阻隔延燒，故特別加強操練火場人命搜救技術，包括快速人命搜索、架梯及雲梯車運用救援及快速佈線攻擊，讓消防人員熟悉老街市場地勢環境，萬一發生事故，能在最短時間作最迅速、正確反應處理。