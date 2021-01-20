台南下水道工人砍殺同事1死1傷 凶嫌認罪主張自首

台南市汙水下水道工程55歲工人傅世家與47歲馬建發、39歲嚴昱龍同事，因工作問題有嫌隙，去年9月19日駕車前往五金賣場購買長刀一把後，返回永康區工作地點，持刀向馬揮砍後，再轉往800公尺外工地揮砍嚴，經警到場將兩人送醫，馬傷重不治，檢方依殺人及殺人未遂罪嫌將傅起訴。「認罪」他及辯護人主張符合自首要件，希望調閱報案通聯紀錄及到場兩員警作證。

台南地院今天下午召開準備庭，面對檢方依殺人及殺人未遂罪嫌起訴，傅表示「認罪」。然而，案發後羈押迄今，2月間即將期滿，可能延押，法官詢問辯論人及傅本人意見，傅回答「理所當然」，辯論人則說「尊重法院」。

傅的辯護人主張，當事人符合自首要件，沒有前科，犯後深表悔悟，請求法官從輕量刑。辯護人說，傅持刀揮砍嚴之後，當場喊叫在場高姓男子代為報案。辯護人進一步說明，傅因手機欠繳通話費，才叫高代為報案。

除請求調閱高通聯紀錄外，辯護人也希望法官傳喚當天到場處理的永康派出所謝姓員警及另名女警作證。

檢方認為，謝姓員警去年10月底已呈報職務報告書，明確載明他到第一現場處理經過，當時現場工人告訴員警說傅殺害馬，且已經到另一工地砍殺嚴，已無傳喚謝及另名女警的必要。傅的辯護人仍表示，有傳喚的必要性。