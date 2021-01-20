賣場迎春防祝融 北市消動員百人演練

農曆春節將至，為讓民眾安心採買年貨，台北市消防局今天於文山區一間大型賣場舉辦火災搶救演練，透過模擬賣場後側倉庫起火，進行百人規模的破門搶救和高空射水滅火演練，提升其防災應變能力。

消防局今天發布新聞稿表示，農曆新年即將到來，預計各地賣場都將湧入大量採購年貨人潮，為提供民眾安全的消費環境，今天下午於文山區景中街的遠東愛買景美分公司舉辦火災搶救演練，藉此提升場所防災及應變能力。

消防局指出，這次演練模擬賣場後側倉庫起火，賣場內冒出大量濃煙，甚至影響旁邊的景美市場，造成逛街民眾恐慌，賣場員工立即啟動自衛消防編組機制，並以手機視訊119APP報案，共計動員20名員工進行初期滅火、避難引導、安全防護及救護等任務。

另，鄰近的景美市場自治會自衛消防編組及社區防災士也一同疏散景美市場內的民眾，以及協助賣場初期滅火。

消防局表示，這次演練共出動各式救災車輛16輛和84名消防人員，演練項目包含「自衛消防編組及視訊119報案」、「鐵捲門破門搶救」、「傷病患救護處理」、「高空作業車射水滅火」、「繩索救援」、「自動CPR機操作」、「空拍機勘查演練」及「消防人員快速救援」等，演練過程生動逼真。

由於適逢全球疫情增溫，消防局呼籲，民眾逛街時務必配戴口罩並保持社交距離，以降低感染風險，春節連假出入公共場所購物時，應注意場所避難逃生位置圖，了解自己所在位置以及最近逃生出口與方向，以利發生狀況立即逃生。