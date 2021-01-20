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重大瑕疵！彭文正告蔡英文博士論文不存在 高院發回北院

國道開車撞擊異物 山羌卡保險桿死亡

中央社 / 基隆20日電

紀姓男子今天凌晨開車行經國道1號撞上不明物體，下交流道停車查看，發現一隻山羌卡在保險桿已明顯死亡，紀男向國道警方報案，將車開到保養廠，請人員協助將山羌拉出。

紀姓男子今天凌晨開車行經國道1號北向約6公里大華系統交流道附近時撞上不明物體，由於在高速公路貿然停車恐發生交通事故，直到下交流道，紀男停車查看，發現竟是隻山羌卡在轎車前方保險桿進氣壩，已明顯死亡。

紀男見員警經過便上前詢問該如何處理，在員警協助下，紀男凌晨2時許向國道公路警察局汐止分隊報案，並表示要自行處理，之後將車開到保養廠，請車廠人員協助將山羌拉出。

基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱表示，基隆市野生動物數量繁多，過去曾發生車輛撞擊白鼻心、穿山甲、老鷹等事故，撞上大型動物如山羌並不常見，民眾如不慎撞到動物，現場若交通狀況許可，建議停車查看並通知動保所救援，可增加動物生存機率。

國道 事故 基隆

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