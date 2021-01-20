七旬嬤學上網加LINE與土耳其男「忘年交」 險被詐160萬

基隆市一名70多歲老婦人近日學會手機上網，有一名自稱在土耳其從軍的男子，與她互相接LINE成為好友，對方近日向老婦稱有急用，請她匯款5萬元歐元（約新台幣160餘萬元）到指定帳戶。老婦昨天要去匯款，幸好行員機報案，員警趕至，苦口婆心勸阻，她才警覺被騙不匯了。

第二分局信義派出所警員邱鼎智，昨天上午11點，接獲中國信託銀行基隆分行行員報案，指稱一名婦人到銀行表示透過網路通訊軟體Line，結識一名自稱在土耳其從軍的男子，對方日向婦人稱有急用，請她匯款至指定戶頭。

行員發現阿嬤要匯160萬元，金額龐大，懷疑可能為詐騙手法，先停止相關作業並立即通報員警到場。經邱員當場檢視婦人對話紀錄後，向阿嬤告知這是典型的詐騙常用手法，與行員聯合苦口婆心勸告她不要輕易匯款。

阿嬤原本不信，但聽到員警及行員說明以前有類似的手法，才驚覺可能為詐騙，表示不會再匯款。阿嬤說，對方講得很頭頭是道，表示有急用，她才想匯沒有關係，只是認識的好朋友。