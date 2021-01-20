「控8控控」真管用！連刑警大隊反詐騙都派上用場

「控8控控」中醫診所廣告影片，訴求簡單明瞭，令人印象深刻， 彰化縣警察局刑警大隊因此仿效「控8控控」，用來拍攝反詐騙影片，由員警扮演醫生、病患及歹徒，演出醫生關心病患被詐騙錢財的困擾，影片貼上臉書，網友反應熱烈，認為達到宣導效果。

過去警方拍反詐騙影片，往往十分嚴肅，難以引起回響，發揮效果，但彰化縣警察局刑警大隊此一「控8控控」反詐騙宣傳影片，既不用俊男美女，也不用出外景，更不用什麼化妝，卻十分叫座。

「控8控控」反詐騙影片，是由刑警大隊和分局員警分別飾演醫生和病患；影片一開始，醫生先指著身穿金色服裝象徵裸身的病患，表示「彰化縣警察局關心你被騙走錢財的心痛，介紹你一帖良藥，趕緊打165反詐騙專線」，飾演病患者還捧心做痛苦狀，令人發噱。

影片中，也呼籲民眾如果遇到假綁架、假親友、假檢警、假交友、解除ATM分期付款設定等情形，應趕緊把電話掛掉，改打165反詐騙專線通報；而擔綱演出的員警雖不苟言笑，反而流露喜感，影片貼上彰化縣警察局以及刑警大隊的臉書粉絲專頁，引發網友回響，指影片不僅好笑也達到宣導反詐騙的目的。