影／醉男搭霸王車尿遁 司機追討車資車反被開走

陳姓男子昨晚搭乘闕姓男子所駕駛的計程車，半路嚷著要上廁所，司機將車停靠路邊，見陳男下車卻愈走愈遠，下車追討車資，先被陳男踹一腳，連車都被陳男強行開走，板橋警方通知線上警網攔截圍捕，獲報才8分鐘就在距離約200公尺處攔下計程車，將陳男依搶奪現行犯當場逮捕，警詢後今依法移送新北地檢署偵辦。

板橋警分局昨天晚上11時接獲計程車司機闕姓男子報案，指稱計程車遭酒醉乘客搶走，報案地點在板橋區和平與五權路口，通報轄區信義派出所線上巡邏警網，並依據司機所稱逃逸方向找尋，案發才8分鐘，警方便在距離案發地點約200多公尺遠的中和區民德路與壽德路口，發現遭搶的計程車，將酒醉的陳姓男子（51歲）從駕駛座上拖下車當場逮捕。

據了解，陳男是昨晚10許在板橋區中山路攔乘被害人闕姓男子所駕駛的計程車，陳男上車時已滿身酒味，表示要到中和區，當計程車行駛至板橋區和平與五權路口，陳男嚷著要下車小解，司機怕他尿在車上，只好停靠路邊讓陳男下車。