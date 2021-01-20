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影／醉男搭霸王車尿遁 司機追討車資車反被開走
陳姓男子昨晚搭乘闕姓男子所駕駛的計程車，半路嚷著要上廁所，司機將車停靠路邊，見陳男下車卻愈走愈遠，下車追討車資，先被陳男踹一腳，連車都被陳男強行開走，板橋警方通知線上警網攔截圍捕，獲報才8分鐘就在距離約200公尺處攔下計程車，將陳男依搶奪現行犯當場逮捕，警詢後今依法移送新北地檢署偵辦。
板橋警分局昨天晚上11時接獲計程車司機闕姓男子報案，指稱計程車遭酒醉乘客搶走，報案地點在板橋區和平與五權路口，通報轄區信義派出所線上巡邏警網，並依據司機所稱逃逸方向找尋，案發才8分鐘，警方便在距離案發地點約200多公尺遠的中和區民德路與壽德路口，發現遭搶的計程車，將酒醉的陳姓男子（51歲）從駕駛座上拖下車當場逮捕。
據了解，陳男是昨晚10許在板橋區中山路攔乘被害人闕姓男子所駕駛的計程車，陳男上車時已滿身酒味，表示要到中和區，當計程車行駛至板橋區和平與五權路口，陳男嚷著要下車小解，司機怕他尿在車上，只好停靠路邊讓陳男下車。
不料陳男下車後愈走愈遠，闕男下車追人討車資，竟被陳男出腳踹人，還乘機跑上車將計程車開走。陳男被逮後，酒測值高達1.30毫克，警方先依酒後駕車開單告發，警詢後，今天依搶奪罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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