玉長公路隧道內遊覽車冒濃煙 11乘客飽受驚嚇

一輛從花蓮開往台東的遊覽車，今天上午約11時經過台30線玉長公路隧道時，引擎突然冒出陣陣濃煙，司機趕快停車，疏散乘客下車，幸好未起火釀災，車上11名遊客已由遊覽車公司派車接駁到台東，受此事件影響已打亂遊興，將搭火車北返。

據了解，這輛鼎東客運遊覽車今天載11名遊客從花蓮南下沿路遊玩，上午11時許沿台30線玉長公路要從縱谷轉往台11線，途經台30線26公里+950公尺處隧道內，引擎突然冒出大量濃煙，司機立即靠邊停車、疏散乘客並打電話通報消防單位，公路總局隧道內設備也同步偵測到有車輛冒煙，保全人員依程序通報消防、警察、醫療等單位趕到現場處理。

公路總局玉里工務段段長陳景揚說，幸好遊覽車僅冒煙、沒有起火，但為安全起見，消防水車持續在現場待命戒護，也實施交通管制雙向交通暫時中斷，避免車輛行經發生危險，約4、50分鐘後，相關單位評估遊覽車是機械故障，沒有起火的風險，恢復單線雙向通行。