不要再轉傳了！台南警籲勿轉傳假訊息以免觸法

台南市警三分局於本月15日在臉書社群發現一則貼文，指安南區史博館附近大路口，疑有假車禍與假警察情形，當事人並曾打電話報警。經警方查證，並未接獲報案，且轄區和順派出所所長在文章下留言，請發文者進一步提供相關資訊或報案，以利查辦，但該文不久後就刪除了。近日卻又發現有網友截圖在LINE群組轉傳分享，恐影響公共安寧，警方呼籲，勿任意轉傳以免觸法。

市警三分局表示，該則貼文發文者並非當事人，而是敘述他的友人1月14日晚上將近12時，開車行經台南市安南區史博館附近路口，突然有一個「阿伯」跳出來表示被撞，報警後約5分鐘，一位「壯碩警察」就來了。

然而，當事人認為，警察不可能這麼快就來，回撥報案電話，警察回覆表示，警方尚未到場，並請當事人不要下車且不要開窗，等警方到場，後來該「阿伯」及「壯碩警察」先離開現場，警察到場後，請當事人到派出所製作筆錄協助調查。

警方指出，該貼文不久後就刪除，發文者也未進一步提供訊息供警方查證，難以釐清實情。不過，近日警方仍發現有民眾將該貼文內容截圖於LINE群組分享，警方呼籲，民眾不要再轉傳未經證實的文字內容，以免造成民眾恐慌，也避免造成自己觸犯相關法律的可能。