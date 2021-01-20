避群聚 桃園平鎮警所長布達創線上直播 「來賓」頻按讚

桃園市平鎮警分局今天上午舉行北勢派出所新任所長布達，受桃園疫情嚴峻影響，布達首創線上直播方式進行，分局長李建民主持，期許新任所長一樣有好的表現，繼續維護地方治安、交通。

布達典禮也事先邀請貴賓參加，不過一律線上觀禮，「來賓」們都覺得很特別，防疫期間不失隆重也很有創意。

平鎮警分局長李建民表示，新冠肺炎疫情在全球持續延燒，近日更傳出多起本土感染案例，為遵守中央流行疫情指揮中心相關防疫規範，避免群聚風險，布達儀式化繁為簡，上午典禮開始以後，透過分局臉書粉絲團線上直播，邀請協勤民力及民眾、里長、民代等地方人士上線觀禮。