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避群聚 桃園平鎮警所長布達創線上直播 「來賓」頻按讚

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市平鎮警分局今天上午舉行北勢派出所新任所長布達，受桃園疫情嚴峻影響，布達首創線上直播方式進行，分局長李建民主持，期許新任所長一樣有好的表現，繼續維護地方治安、交通。

布達典禮也事先邀請貴賓參加，不過一律線上觀禮，「來賓」們都覺得很特別，防疫期間不失隆重也很有創意。

平鎮警分局長李建民表示，新冠肺炎疫情在全球持續延燒，近日更傳出多起本土感染案例，為遵守中央流行疫情指揮中心相關防疫規範，避免群聚風險，布達儀式化繁為簡，上午典禮開始以後，透過分局臉書粉絲團線上直播，邀請協勤民力及民眾、里長、民代等地方人士上線觀禮。

新任北勢派出所所長鄭榮捷103年自中央警察大學畢業後，先後歷任平鎮分局偵查隊分隊長、宋屋派出所副所長、龍岡派出所所長，以後還升任新北市板橋分局、桃園市中壢分局、大園分局及平鎮分局佐警等職務，資歷完整、認真負責，此次獲拔擢為北勢派出所所長一職，希望藉由他的長才，為轄區治安及交通盡一份心力。

新任北勢派出所所長鄭榮捷過去表現優秀。記者鄭國樑／翻攝
新任北勢派出所所長鄭榮捷過去表現優秀。記者鄭國樑／翻攝
北勢派出所所長布達不邀請來賓到場，改線上直播，按讚的一樣踴躍。記者鄭國樑／翻攝
北勢派出所所長布達不邀請來賓到場，改線上直播，按讚的一樣踴躍。記者鄭國樑／翻攝
平鎮警分局在布達典禮現場駕好攝影機直播。記者鄭國樑／翻攝
平鎮警分局在布達典禮現場駕好攝影機直播。記者鄭國樑／翻攝

疫情 直播

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