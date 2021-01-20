消基會提團訟！錢櫃火警受害者：請練台生待在火場體會等死

去年4月26日，台北市林森北路錢櫃KTV驚傳火警，54人送醫、6人死亡。20名受害者委託消費者文教基金會提出團體訴訟，今赴台北地院遞狀請求錢櫃董事長練台生等9人連帶賠償共3972萬2194元。江姓男子表示，「人在做天在看！」錢櫃消防安全不確實，卻不願意出來道歉負責，請法律還我們公道。

消防局勘查現場發現，相關消防設備因因電梯施工而關閉，導致火災時整棟大樓火災警報、廣播、灑水設備均無法運作，無法對大樓內人員提醒發生火警，屬「嚴重人為疏失」。檢方依失火等5罪起訴練台生等8人。

江姓男子指出，錢櫃從頭到尾都沒有釋出想道歉意願。有嘗試和解但提出條件無法讓人接受。例如，給予輕傷者關懷慰問金6000元，我跟對方說：「我給你們老闆6000元，請他去火場待1小時，體會等死的感覺。」

後來，對方知道消費者要走團體訴訟時才積極聯繫，因團訟門檻是20人，對方不希望團訟成立，企圖「個別擊破」。又說談和解是由委外公司，而委外公司說穿了就是保險，請富邦產險的人。

「覺得匪夷所思，這是錢櫃的事情跟保險有什麼問題？保險是對錢櫃怎麼會是對消費者？」一點誠意都沒有。而且，從頭到尾都是基層專員與消費者聯繫，沒有接過主管或負責人任何一通慰問關心的電話。

其實賠償金額不是我們非常在意的，在意的是他要負責任、要一個道歉態度。他都沒有把那個態度拿出來。消費者不管是受輕傷還是重傷，當時在鬼門關走了一回，差一點死在裡面，只有我們能體會什麼叫「劫後餘生」的感覺。

但是，錢櫃的人並不懂，他們從頭到尾打電話都是一個例行性的，想要引誘勸和解而已。既然負責人這麼沒有誠意，我們就只好走法律訴訟，相信藉由消基會的幫忙、各位律師的專業，也提供非常詳細物證及警詢筆錄。

蔡姓男子經診斷有類巴金森症候群，產生手抖、癲癇、行動不便、容易跌等併發症，至今仍持續就診於不同科別。蔡男是本次求償金額最高者，高達1049萬7012元。

蔡男說，神經病變、腦病變且走路不太正常，最近癲癇發作，有時候洗澡出來倒在地上，前陣子撞到頭，造成輕微腦震盪。後續工作影響很大，本身是從事媒體工作13年的攝影師，現在很難再拿起相機，慢慢在突破自己心房。

周姓女子說，身為消費者認為錢櫃沒有釋出誠意，所以才會這麼生氣，決定要一起團訟。有些傷者是沒有人在關心的，他們無法工作，生活有困難，但躲在背後沒被發現。錢櫃對於死者會先處理，可是有症狀者有些還在治療，我一定要出席。

消基會董事長黃怡騰說，錢櫃具嚴重缺失，包括未緊守施工應遵守規範，管理消費場地也有缺失，導致受傷消費者認為經營環境未來恐難以有效預防意外，所以接受台北市環境保護局協助，再由保護局引介給消基會依消保法規定，提起團訟。