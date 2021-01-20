台南警消11小時馬拉松滅火 愛心餐車進駐暖心又暖胃

台南市仁德保安工業區鑫水企業廠房昨晚傳出火警，火勢從廠房4樓頂向下延燒，一發不可收拾，台南市消防局調派大批消防車及人員滅火，甚至通報鄰近高雄市支援，延燒11小時，直至今天上午撲滅。奇美食品得知警消徹夜馬拉松滅火，一早將熱食餐車開至現場，提供熱騰騰的包子外，準備薑茶及咖啡等熱飲，讓救災人員填飽肚子補充體力，用實際行動支持消防救災工作。

台南市仁德區開發二路塑膠工廠昨晚間9時53分傳出火警，由於堆放大量塑膠品，台南市消防局出動大批人車前往救災，無奈火勢過大，消防人員徹夜救災，直至凌晨3時火勢才獲控制，且現場高溫且有殘火，一停水又復燃，直至上午8時52分才撲滅，長達11小時馬拉松式滅火行動，也讓大批警消人員精疲力盡。

這幾天寒流低溫，現場救災人員不畏冷風持續撒水滅火，身心備受考驗，奇美食品一早得知消防局滅火行動，出動該公司專屬熱食餐車「總鋪師」開拔到救災現場，並提供現煮熱咖啡、薑茶及熱騰騰的包子供救災人員食用，讓救災人員在寒冷的天氣裡可以補充體力。