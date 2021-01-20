台中2男不戴口罩凌晨到社區放鞭炮「全都錄」 警：將約談到案

台中市太平區車籠埔一處社區昨天凌晨被人放鞭炮騷擾，警方據報已在找尋這兩名男子，上午表示已查出可能涉案的是兩名男子，昨曾約談未到案，今將再次約談，了解他們為何這麼做，而這樣的行為可能已違反社會秩序維護法。

據了解，這兩人是昨天凌晨2時50分至3時間出現在該社區，因社區密佈監器錄影，兩人的行為全都被錄下來。畫面中可見兩人鬼鬼祟祟的出現在社區，放了鞭炮後怕人發現，又急忙的想逃離。

有人在網路上PO出這些畫面，還說：「有兩個呆子在全都是監視器的地方，沒戴口罩，跑到別人家後面放鞭炮，這什麼中二行為？」。