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台中2男不戴口罩凌晨到社區放鞭炮「全都錄」 警：將約談到案

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市太平區車籠埔一處社區昨天凌晨被人放鞭炮騷擾，警方據報已在找尋這兩名男子，上午表示已查出可能涉案的是兩名男子，昨曾約談未到案，今將再次約談，了解他們為何這麼做，而這樣的行為可能已違反社會秩序維護法。

據了解，這兩人是昨天凌晨2時50分至3時間出現在該社區，因社區密佈監器錄影，兩人的行為全都被錄下來。畫面中可見兩人鬼鬼祟祟的出現在社區，放了鞭炮後怕人發現，又急忙的想逃離。

有人在網路上PO出這些畫面，還說：「有兩個呆子在全都是監視器的地方，沒戴口罩，跑到別人家後面放鞭炮，這什麼中二行為？」。

據了解，警方掌握到這兩名男子年約20歲，先前也曾在車籠埔河堤放鞭炮擾人，對於為何特別選擇這處社區放鞭炮，有無與人結怨等，警方都說有待兩人到案後進一步了解。

台中市太平區車籠埔一處社區昨天凌晨被人放鞭炮騷擾，警方據報正找尋這兩名男子。圖／截取自臉書我是太平人
台中市太平區車籠埔一處社區昨天凌晨被人放鞭炮騷擾，警方據報正找尋這兩名男子。圖／截取自臉書我是太平人

監視器 口罩 台中市

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