畫面曝光！中國醫女大生校區外車禍 人飛半空跌地昏迷

中國醫藥大學水湳校區在前天下午發生一起車禍，兩名該校女學生騎車雙載，行經西屯區順平路、順平二街時，與一輛轎車發生碰撞，其中騎車的巫姓女大生插管昏迷，迄今仍未脫離險境，家屬在網路尋求監視器畫面，有附近工地建商看到報導後，提供工地的監視器影像，拍到車禍碰撞一瞬間，清楚拍到兩名女大生發生碰撞後，人飛到半空後跌地，讓人看得怵目驚心。

前天車禍傳出後，學生家長趕緊從北部趕赴學校關心，但第一時間因開車鄭姓女駕駛沒有行車記錄器，附近路口也無裝設監視器，學生家長對案發經過有質疑，因此上網發布訊息，希望目擊者或行經該處的車友，提供相關影像，釐清案情。

昨天經本報獨家報導後，在案發路口附近的工地建商，也在昨晚提供工地出入口的監視器，清楚拍下案發一瞬間，案發時騎車雙載的兩名女大生在發生車禍後，人飛到半空中才跌落地面，看出當時衝擊力道，建商已將該影片提供給警方，釐清案情。

據查，巫姓女子（21歲）在中國醫藥大學水湳校區上課，前天下午騎車載黃姓女同學（21歲）行經西屯區順平二街往中平路方向行駛，當時鄭姓女子（37歲）駕駛轎車沿順平路快車道往順平三街方向行駛，雙方在順平二街、順平路發生碰撞，巫女頭部受創、送醫插管後仍昏迷，後座黃姓女大生則受輕傷。

台中市第六警分局交通分隊調查，雙方駕駛都無酒精濃度，該處是無號誌路口，依照道交條例的相關規定，支道要禮讓幹道車，當時鄭女行駛在幹道、巫女騎在支道，初判肇事原因為巫女未依規定讓車、鄭女未依規定減速才會釀禍，詳細的案發原因，有待交大事故組後續釐清。