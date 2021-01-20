開車闖紅燈硬拗「燈號變換」男提行政訴訟遭駁

葉姓男子去年4月開車從新竹火車站前往市區中正路方向行駛，至中華路、中正路口時遭警方攔停，被依「駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈」開罰2700元，記違規點數3點。葉男不服提行政訴訟，認為他當時是搶黃燈且與警方有段距離，員警所在位置無法直接看到他行車方向紅綠燈變換情形；但新竹地院法官調閱監視器，發現事發當下葉周遭無其他車輛，員警可清楚目視，警方裁罰無誤，駁回告訴。

葉男主張，當時他開車燈號已轉黃燈，值勤員警的巡邏車與他的車輛距離至少超過50公尺，中間還隔著三角形的大型分隔島，在執勤員警視角上認為闖紅燈，他認為這有爭議，拒絕簽收紅單，員警所在的位置無法直接看到他行車方向紅綠燈變換情形，不能單憑警方說詞與證據不符就認定他闖紅燈。

警方則說，事發地號誌與中正路往火車站方向號誌同時相並同步變換，林男車輛原行駛於火車站接送區車道內，於該車道號誌轉換為紅燈後仍逕行跨越停止線，穿越路口往中正路方向直行，明顯違規。

當時值勤員警目視該路口號誌視角與距離，雖無法直接看到林男車輛行進方向的號誌變換，但員警目視的號誌與林男車輛行進方向號誌屬同步變換，當下又是深夜，對號誌燈光變換均能清楚目視辨識，車流稀少，無誤認違規車輛的可能。