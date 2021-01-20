聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆八尺門海域「永吉號漁船」翻船 失蹤船長遺體尋獲
基隆市「永吉號」漁船前天出海作業，昨天未在正常時間返回港口，曾姓船長家屬報案求援，海巡人員在八尺門綠燈塔防波堤發現永吉號漁船，但船長失蹤，救援人員展開搜救，今天上午救援人員發現遺體，家屬確認身分，哀慟不已，已報請檢方相驗。
今天上午9點，基隆市救難協會潛水人員下潛發現遺體，基隆港消防隊東岸分隊駕救生艇協助拉上船，吊掛上岸發現已明顯死亡現場，交由岸巡人員處理。
基隆市「永吉號」漁船出海作業，未在正常時間返回港口，曾姓船長家屬報案求援。海巡人員昨天在八尺門綠燈塔防波堤發現永吉號漁船，但未發現船長，救難單位展開搜救。
年約50歲曾姓船長前天下午5點，單獨駕駛永吉號漁船從八尺門漁港出海釣魚，原本應在昨天凌晨回港，但未出現，家人擔心出狀況報案。
海巡署基隆海巡隊及第2岸巡隊展開海、陸搜尋，昨天清晨5點多在八尺門綠燈塔防波堤，發現永吉船漁船疑在海面翻覆，並被海浪打上消波塊，未見曾姓船長蹤影。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言