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基隆八尺門海域「永吉號漁船」翻船 失蹤船長遺體尋獲

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市「永吉號」漁船前天出海作業，昨天未在正常時間返回港口，曾姓船長家屬報案求援，海巡人員在八尺門綠燈塔防波堤發現永吉號漁船，但船長失蹤，救援人員展開搜救，今天上午救援人員發現遺體，家屬確認身分，哀慟不已，已報請檢方相驗。

今天上午9點，基隆市救難協會潛水人員下潛發現遺體，基隆港消防隊東岸分隊駕救生艇協助拉上船，吊掛上岸發現已明顯死亡現場，交由岸巡人員處理。

基隆市「永吉號」漁船出海作業，未在正常時間返回港口，曾姓船長家屬報案求援。海巡人員昨天在八尺門綠燈塔防波堤發現永吉號漁船，但未發現船長，救難單位展開搜救。

年約50歲曾姓船長前天下午5點，單獨駕駛永吉號漁船從八尺門漁港出海釣魚，原本應在昨天凌晨回港，但未出現，家人擔心出狀況報案。

海巡署基隆海巡隊及第2岸巡隊展開海、陸搜尋，昨天清晨5點多在八尺門綠燈塔防波堤，發現永吉船漁船疑在海面翻覆，並被海浪打上消波塊，未見曾姓船長蹤影。

基隆八尺門海域永吉號漁船捕魚翻船，失蹤船長遺體尋獲。記者游明煌／翻攝
基隆八尺門海域永吉號漁船捕魚翻船，失蹤船長遺體尋獲。記者游明煌／翻攝
基隆八尺門海域永吉號漁船捕魚翻船，失蹤船長遺體尋獲。記者游明煌／翻攝
基隆八尺門海域永吉號漁船捕魚翻船，失蹤船長遺體尋獲。記者游明煌／翻攝

基隆港 海巡署 燈塔

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