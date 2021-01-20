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2歲女童反鎖密閉汽車內　屏東警急破窗救人

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導

警察先生，情況有點緊急，妹妹被反鎖車內，可以到場協助嗎？」屏東縣枋寮警分局石光派出所昨天接獲民眾來電，稱2歲幼女誤觸汽車按鈕將自己反鎖車內，因全車緊閉，氣溫開始升高，情緒出現不穩，找鎖匠怕來不及，擔心女童安危報警求助；員警獲報後趕至現場，持警棍破壞離距女童最遠、修護費用最少的左後側車窗，順利解困。

石光派出所員警王晧明、方思涵接獲求助電話，把握黃金時間火速趕赴現場，確認車內女童乘坐位置，選定距離幼童對角最遠的左後側車窗，持警棍破窗，避免碎裂玻璃碎片噴濺幼童，逐步加強破窗力道，1分鐘就打破車窗讓女童解困；打開車門時，女童已悶出滿身大汗，雖受到驚嚇但無大礙，媽媽趕緊抱起女兒溫柔安慰，感謝員警的火速救援。

2歲女童不慎反鎖車內，屏東縣枋寮警分局石光派出所員警火速到場，選定距離幼童對角最遠的左後側車窗，持警棍破窗解困。記者潘欣中／翻攝
2歲女童不慎反鎖車內，屏東縣枋寮警分局石光派出所員警火速到場，選定距離幼童對角最遠的左後側車窗，持警棍破窗解困。記者潘欣中／翻攝
2歲女童不慎反鎖車內，屏東縣枋寮警分局石光派出所員警火速到場，選定距離幼童對角最遠的左後側車窗，持警棍破窗解困。記者潘欣中／翻攝
2歲女童不慎反鎖車內，屏東縣枋寮警分局石光派出所員警火速到場，選定距離幼童對角最遠的左後側車窗，持警棍破窗解困。記者潘欣中／翻攝

屏東縣 警察

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