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身心障礙男想考丙級證照 北上找友請益卻迷路急壞家人

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台南市丁姓男子患有中度智能、視覺障礙，但因熱愛飲料調製，希望考取丙級證照，他不畏寒流，15日專程從台南北上至台中找朋友請益，但在16日凌晨時，在台中公園迷路，幸好被員警發現，趕緊將其帶回所內安置，並貼心提供茶水及泡麵供其果腹，丁男的姨婆接獲消息抵赴台中，連連向警方致謝。

第二警分局公園所警員高銘宏16日凌晨值班時，發現丁姓男子（20歲）在派出所前的人行道，手持白手杖獨自在路旁不斷徘徊，隨即上前關心。

丁男原先十分緊張，表示自己想搭公車，卻遲遲未發現車輛經過，請求警方協助確認時刻表。員警耐心安撫他情緒，表示深夜時刻公車皆未行駛，將丁帶回所內安置，警員何亞威更貼心準備茶水及泡麵供丁享用，並協助聯繫家屬。

當丁男姨婆要帶丁男回家時，員警特別叮嚀，一定要好好聽家人的話，「別讓他們再操心了」。

經查，丁姓男子患有中度智能、視覺障礙，由於對飲料調製十分有興趣，15日獨自從台南至台中拜訪朋友學習，夢想是考過丙級證照。

丁男奶奶說，孫子已不是第一次獨自外出，每次都讓家人十分擔心，因她身體不好，所以請丁的姨婆接回。

第二警分局長蔡元戎表示，台中公園是臺中市歷史最為悠久的公園，更是臺中市的地標，為了讓民眾日夜皆能暢遊公園，台中公園派出所特別針對園區治安重點加強巡視，讓大家能「Fun遊」公園好安心。

台南市丁姓男子患有中度身心障礙，為考丙級證照北上台中找朋友，16日凌晨卻在台中公園附近迷路，第二警分局提供協助、聯絡家人。圖／第二警分局提供
台南市丁姓男子患有中度身心障礙，為考丙級證照北上台中找朋友，16日凌晨卻在台中公園附近迷路，第二警分局提供協助、聯絡家人。圖／第二警分局提供
台南市丁姓男子患有中度身心障礙，為考丙級證照北上台中找朋友，16日凌晨卻在台中公園附近迷路，第二警分局提供協助、聯絡家人。圖／第二警分局提供
台南市丁姓男子患有中度身心障礙，為考丙級證照北上台中找朋友，16日凌晨卻在台中公園附近迷路，第二警分局提供協助、聯絡家人。圖／第二警分局提供
台南市丁姓男子患有中度身心障礙，為考丙級證照北上台中找朋友，16日凌晨卻在台中公園附近迷路，第二警分局提供協助、聯絡家人。圖／第二警分局提供
台南市丁姓男子患有中度身心障礙，為考丙級證照北上台中找朋友，16日凌晨卻在台中公園附近迷路，第二警分局提供協助、聯絡家人。圖／第二警分局提供

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