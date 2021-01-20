噁！彰化肥料廠被查到亂排廢水 若不改善最高罰600萬元

彰化縣芳苑工業區一家肥料製造廠，涉嫌將非經處理的事業廢棄水排放到廠內雨水道，嚴重汙染周邊環境，日前經彰化縣環保局及芳苑工業區服務中心聯合查獲，已先裁罰25萬多元，環保局今天表示，廠商被稽查後，繼續再犯，環保局以廠商未取得水汙染防治許可證，還逕自排放未處理事業廢水汙染地面水體，已依水汙染防治法規定命令停工，最高將可處600萬元。。

彰化縣環保局指出，最近接獲民眾反映，指芳苑工業區內一家肥料製造廠，廠區頻頻傳出異味、惡臭難耐，鄰近溝渠、雨水道常有不明廢水排放，嚴重影響周邊居民生活品質，由於設廠一年多的這家肥料廠，從事將自市場、餐廳或食品工廠收受的動物臟器等下腳料及自各縣市收受的生廚餘等，利用蒸煮、堆肥等方式製成肥料出售，環保局接獲通報後，前往稽查。

環保局稽查結果，這家肥料廠變置一年多，去年9月18日、12月24日遭查獲沒有設置有效防止雨水入滲措施，就直接將堆肥露天曝曬於廠內空地，違反廢棄物清理法，去年12月17日再查獲這家肥料廠在廠內直接蒸煮收受的動物臟器，而該廠商從蒸煮過程，依照空氣汙染防制法規定，必須申請取得固定汙染源設置操作許可證者，但該廠未取得，環保局已依違反廢棄物清理法、空氣汙染防制法裁處罰鍰25萬多元。

但業者仍持續違法從事蒸煮製程，環保局在今年1月11日接獲通報即會同芳苑工業區服務中心人員前往稽查，查出該廠將自市場、餐廳或食品工廠收受的動物臟器等下腳料所產蒸煮廢水、清洗盛裝下腳料桶槽所產事業廢水、及果葉菜渣等生廚餘露天堆置所產滲出水等未經妥善處理逕自排放到廠內雨水道，再循線經由區內公共雨水道排放到區外地面水體，嚴重影響周邊環境。