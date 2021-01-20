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駕駛身體不適 小貨車暴衝校門口！ 9歲童和阿姨被撞斷腿
嘉義市港坪國小謝姓學童，昨由林姓阿姨接放學時，在人行道上被1小貨車衝撞，造成雙下肢大面積挫傷及變形，林女左小腿嚴重開放性骨折，經送往嘉義榮民醫院急救，相關車禍肇事原因由警方調查處理中。
嘉義市消防局表示，昨下午4時許獲報，四維路港坪國小前發生車禍，立即派遣德安分隊救助器材車及救護車出勤前往。搶救人員抵達事故現場，發現為一輛小貨車衝撞人行道上，造成9歲謝姓學童，雙下肢大面積挫傷及變形，救護人員立即予以男童止血包紮及抽氣式護木固定。
另接送該學童的林女左小腿嚴重開放性骨折，救護員立即給予止血帶止血、靜脈輸液補充體液及長背板固定，由德安91送往聖馬爾定醫院診治。
小貨車顏姓駕駛疑因身體健康出問題，才不慎衝上人行道肇事，車禍移有頭暈情形及右手小拇指撕裂傷，包紮止血無大礙。
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