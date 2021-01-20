台南仁德保安工業區火警 延燒11小時終於撲滅

台南市仁德保安工業區鑫水企業廠房昨晚9時50分傳出火警，火勢從廠房4樓頂向下延燒，台南市消防局調派大批消防車及人員滅火，甚至通報鄰近高雄市支援水庫車，但因廠房面積廣不易控制，火勢一發不可收拾，延燒迄今11小時，且現場4樓塌陷往下壓占3樓的三分之一面積，直至上午8時52分撲滅。警消調查，起火點為4樓紙箱存放處，起火原因仍待進一步調查。

台南市消防局救災救護勤務指揮中心昨晚9時53分據報仁德區開發二路的鑫水企業起火，現場是塑膠工廠，並無人員受困或受傷。消防局調派大批人車前往灌救。現場為4層建物，抵達後發現4樓鐵皮建物有濃煙竄出，一層樓地板面積約600平分公尺，立即布水線出水搶救。同時，通報台電、自來水、瓦斯公司及環保局等單位。

然而，火勢一發不可收拾，約30分鐘4樓全面燃燒，3樓已延燒三分之一，晚間10時30分消防局副局長梁全順到場指揮，協商奇美實業及高雄市消防局支援水庫車滅火，直至凌晨3時09分火勢獲得控制，但仍有殘餘明火。