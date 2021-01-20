快訊

部桃院內群聚再升溫？ 陳時中14：00親上火線說明

不逆風 柯文哲宣布台北燈節延後 年貨大街取消實體活動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南仁德保安工業區火警 延燒11小時終於撲滅

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市仁德保安工業區鑫水企業廠房昨晚9時50分傳出火警，火勢從廠房4樓頂向下延燒，台南市消防局調派大批消防車及人員滅火，甚至通報鄰近高雄市支援水庫車，但因廠房面積廣不易控制，火勢一發不可收拾，延燒迄今11小時，且現場4樓塌陷往下壓占3樓的三分之一面積，直至上午8時52分撲滅。警消調查，起火點為4樓紙箱存放處，起火原因仍待進一步調查。

台南市消防局救災救護勤務指揮中心昨晚9時53分據報仁德區開發二路的鑫水企業起火，現場是塑膠工廠，並無人員受困或受傷。消防局調派大批人車前往灌救。現場為4層建物，抵達後發現4樓鐵皮建物有濃煙竄出，一層樓地板面積約600平分公尺，立即布水線出水搶救。同時，通報台電、自來水、瓦斯公司及環保局等單位。

然而，火勢一發不可收拾，約30分鐘4樓全面燃燒，3樓已延燒三分之一，晚間10時30分消防局副局長梁全順到場指揮，協商奇美實業及高雄市消防局支援水庫車滅火，直至凌晨3時09分火勢獲得控制，但仍有殘餘明火。

據調查，起火點為4樓紙箱存放處，惟該樓層無電器設備，起火原因仍待進一步釐清。然而，火勢控制，但因火場餘溫過高，水線一停立即復燃，上午7時44分現場4樓塌陷往下壓占3樓的三分之一，直至8時52分總算撲滅。

台南市消防局初步調查，起火點為4樓紙箱存放處，惟該樓層無電器設備，起火原因仍待進一步釐清。記者邵心杰／翻攝
台南市消防局初步調查，起火點為4樓紙箱存放處，惟該樓層無電器設備，起火原因仍待進一步釐清。記者邵心杰／翻攝
台南市仁德保安工業區鑫水企業廠房火警，直至上午8時52分撲滅。記者邵心杰／翻攝
台南市仁德保安工業區鑫水企業廠房火警，直至上午8時52分撲滅。記者邵心杰／翻攝

水庫 高雄市

延伸閱讀

台南仁德保安工業區工廠起火 4層廠房一片火海

北市男子在家炒黑豆 鄰居聞到濃煙以為火警報案

關西高中生態園區清晨傳火警 起火處小木屋燒光光

花蓮鐘表行火警 男全身60％燒燙傷送醫

相關新聞

台南仁德保安工業區工廠起火 4層廠房一片火海

台南市仁德保安工業區工廠「鑫水企業」廠房昨天晚間9點50分左右起火，火勢從廠房4樓頂向下延燒，台南市消防局派出大批消防車輛滅火...

公車乘客垂頭癱軟 送醫不治

八十多歲陳姓老翁昨天上午搭乘基隆市「五○一國家新城」路線公車，半途突頭垂下癱軟，鄰座女乘客驚覺告知吳姓司機，並輕拍想叫醒...

噁！彰化肥料廠被查到亂排廢水 若不改善最高罰600萬元

彰化縣芳苑工業區一家肥料製造廠，涉嫌將非經處理的事業廢棄水排放到廠內雨水道， 嚴重汙染周邊環境，日前經彰化縣環保局及芳苑...

身心障礙男想考丙級證照 北上找友請益卻迷路急壞家人

台南市丁姓男子患有中度智能、視覺障礙，但因熱愛飲料調製，希望考取丙級證照，他不畏寒流，15日專程從台南北上至台中找朋友請...

駕駛身體不適 小貨車暴衝校門口！ 9歲童和阿姨被撞斷腿

嘉義市港坪國小謝姓學童，昨由林姓阿姨接放學時，在人行道上被1小貨車衝撞，造成雙下肢大面積挫傷及變形，林女左小腿嚴重開放性...

影／西濱快速道橋下二車撞 疑因一車沒依號誌行駛

台中市梧棲區西濱快速道路橋下昨天發生車禍，二輛轎車在路口側撞後再旋轉，無人受傷，巨大撞擊聲嚇壞附近民眾，外出查看並報警，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。