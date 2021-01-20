影／防疫需求 清水警分局長開會後率幹部提前團拜

防疫需求，為減少群聚，台中市清水警分局長張啓祥昨率各級幹部，向在場開會人員提早進行團拜，並製作影片在清水警分局臉書進行線上團拜，「祝福清水、沙鹿、梧棲所有鄉親在新的一年大吉大利、牛轉乾坤、財源廣進、萬事如意，新年快樂」。

清水分局昨舉辦110年「春節期間」加強重要節日安全維護工作協調會，安全維護工作將從2月3日晚上10點開始，至2月17日晚上12點止，為期15天。

清水警分局為凝聚協助警方執勤共識及齊一做法，需警民合作預防犯罪發生，發揮協勤最大效能，昨邀集轄內民防、警義、義交等相關協勤人員與轄內各家銀行、郵局、信用合作社等金融機構業者代表，連續舉辦加強重要節日安全維護工作協調會，以全民治安為構想，做最充分的準備，希望讓民眾在歡度春節中能感受到政府的貼心及警察的用心。

分局長張啟祥在會議中表示，今年加強重要節日安全維護工作雖然僅有15天，但員警會依3大主軸重點項目全力以赴爭取佳績及做好為民服務工作；在「治安平穩」方面加強防竊(扒)、防搶、防詐宣導、防制幫派犯罪、強力掃蕩毒品、強力打擊詐欺、取締職業性賭場暨網路賭博及維護金融機構安全等工作；「交通順暢」方面置重點於交通安全順暢、防制交通事故及嚴懲重大違規等，他強調過年期間，各式聚會尾牙酒後切勿開車，警方將加強取締，保護民眾生命及財產安全；「民眾安心」方面，協助民眾 (含外僑) 舉家外出住居安全維護工作、設置機動派出所、協助失蹤人口返家團圓、結合民力服務社區。