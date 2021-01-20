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台南白河警加強超速取締 這幾條路列重點

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市白河警分局本月起，針對轄內易肇事及超速路段，如台1線後壁段、市道172、165線等路段，加強測速照相勤務，提醒民眾減速慢行，勿搶快勿超速。

白河警分局去年發生14件死亡車禍，造成15人死亡，3人受傷，經分析，其中7件超速，比例達5成，經統計，去年轄區共取締超速2056件，今年將更將系統性，重點規畫超速違規。

白河分局本月起，針對轄內易肇事及超速路段，加強規劃測速照相勤務，藉由不定時、不定點取締，提醒民眾減速慢行，勿搶快勿超速。

警方指出，碰撞與速度平方能量成正比，以時速50公里及30公里為例，相差一倍以上；又依國外研究指出，時速50公里車禍致死率為8成，時速30公里車禍致死率僅1成。

另外白河分局也同步於上、下班各重要路口，利用駕駛停等紅燈之際，以「機動提醒廣播」方式，向過往人車宣導，提醒切勿趕著上班超速而置自身於危險情況，讓民眾經過時得以警覺放慢速度，達到事先預防事故發生效果；再結合各項治安會議、里鄰座談及社群臉書推播方式，來深植「速度管理」及「防禦安全駕駛」等正確觀念。

台南市白河警分局本月起加強超速取締，警方籲請鄉親勿超速。記者謝進盛／翻攝
台南市白河警分局本月起加強超速取締，警方籲請鄉親勿超速。記者謝進盛／翻攝

白河 車禍 測速

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