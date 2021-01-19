父女疑一氧化碳中毒癱在地板 還好手機在身上打119獲救

基隆市唐姓男子在家中洗完澡後，女兒進浴室洗澡。父親聽到女兒嘔吐聲，以為她身體不適，但又察覺自己也頭暈，警覺可能一氧化碳中毒，馬上用手機打「119」求救。消防人員及時趕到，見父女倆分坐客廳、廚房地板，馬上開窗並送醫，經救治後轉送內湖榮總接受高壓氧治療。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今晚8點半，接獲住在麥金路一處社區的唐姓男子求救電話，立即調派人車前往救護。安樂區三民里長許超勝人在里民活動中心，聽到救護車駛進里內社區，前往查看，並協助消防人員找到唐男住家。

消防人員進屋後馬上將門窗都打開，當時唐男癱坐在廚房地板，女兒則是坐在客廳地板，意識清楚，隨即將2人送醫救治。

據了解，唐男在家洗完澡後，換女兒進入浴室洗澡。唐男發現女兒洗澡時間比平常久，覺得不對勁，敲門詢問聽到女兒好像在嘔吐。女兒後來有回應，並在穿好衣服後走出浴室前往客廳。