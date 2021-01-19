永裕興18號漁船10人證實未在船上 漁會慰問家屬

中央社 / 宜蘭縣19日電

蘇澳籍漁船「永裕興18號」在海上漂流至少21天，船上10人今天被證實未在船上，蘇澳區漁會事發後前往慰問李姓船長家屬。圖／漁業署提供
蘇澳籍漁船「永裕興18號」在海上漂流至少21天，船上10人今天被證實未在船上，蘇澳區漁會事發後前往慰問李姓船長家屬。圖／漁業署提供

蘇澳籍漁船「永裕興18號」在海上漂流至少21天，船上10人今天被證實未在船上，蘇澳區漁會事發後前往慰問李姓船長家屬。

「永」船去年12月30日，在中途島東北方約527浬處一度失聯，當時沒有發出求救訊號。船東1月1日通知蘇澳區漁業電台請求協助，船上共有1名台灣籍船長和9名印尼籍船員。

事發後，李姓船長家屬央求政府能伸出援手，希望有關單位盡速登船找到10人下落。隨著船上10人被證實未在船上，蘇澳區漁會總幹事陳春生今天前往慰問家屬。

陳春生表示，根據了解，「永」船船艙有積水，希望可早日將海水抽出，進一步查明。此外，10人搭乘救生艇逃生的機率很低，畢竟風浪大，沒有捨棄大船搭乘小船逃生的道理。

蘇澳 印尼 海上漂流

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