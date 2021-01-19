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自家鋼管廠內遭石像砸頭 熱心董事長意外喪命
69歲葉姓董事長今天下午6時許在自家鋼管工廠內，與外籍移工徒手搬運石像時，石像倒下，砸到葉頭部，他當場死亡。
據悉，葉在林口工業區開設了一間鋼管場，是林口工業區廠商協進會的理事長，更擔任消防第二大隊五股泰林中隊的義消團長以及義警中隊顧問，他平日熱心公益，在林口地區是有名的善人。
葉有蒐集人像的嗜好，在工廠內擺有不少石像與銅像，今天傍晚他與一名外籍移工在工廠內移動收藏的石像時，石像疑似因重心不穩倒下，葉在石像上面整理東西，摔落後被石像壓到頭部。
警、消獲報到場，發現葉頭部重創已明顯死亡未送醫，家屬也趕到工廠了解情況，目前警方已將當時在場的外籍移工帶回了解，後續將報請檢察官相驗已釐清死因。
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