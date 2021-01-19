畫面曝光！進站未減速釀3公車追撞 肇事駕駛：我恍神

西門町商圈旁下午發生公車追撞事故，台北客運1輛公車在進入公車停靠區時，駕駛因恍神，未注意與前車距離，直接撞上前車，導致前方大都會客運公車撞上最前面的三重客運車輛，所幸現場無人受傷。

警方調查，47歲林姓男子今天下午接近5時，駕駛台北客運公車行經台北市中華路一段，正要進入公車停靠區時，卻未減速，直接撞上前方的大都會客運公車，大都會車輛又因此撞上前方的三重客運車輛。

林男初步供稱，事發當時他不小心恍神，才未注意到前車，直接撞上去。事故導致林男所駕車輛前擋風玻璃碎裂，大都會客運車輛後方保險桿掉落，原有目擊民眾指稱現場至少5名乘客受輕傷，但警方到場後清查，並無人受傷。