快訊

染疫女護理師夫婿是輔導老師 北部收容所緊急改線上會客

路跑／渣打台北馬因疫情取消 主辦單位：未來賽道再會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門假投資真詐財案件多 警方加強宣導防堵

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

「先生，你要不要考慮投資XX幣...」金城警分局日前受理民眾因網路交友而於網站投資遭詐騙一案，警方查明後，確認該投資案係詐騙集團以「假投資」方法實施詐騙，在警員對王姓民眾詳細解釋後，成功攔阻被害人匯款，讓他的2萬元未遭歹徒詐騙提領。

據統計去年金門地區發生的詐騙案件，以「假投資」詐騙件數最多，且受騙金額數目都動輒數十萬元至上百萬元，而許多被害人都以網路轉帳方式匯款，更減少被攔阻的可能。

金門縣警局提醒民眾，如遇可疑詐騙情形，只要心中有產生疑慮，應撥打165反詐騙電話或110報案系統查證，由警方幫您過濾，以保護身家財產安全。

金城分局長胡淑淨表示，為防制詐欺案件發生，金城警分局特規劃所屬每月至轄區各家超商及金融機構進行宣導，協請店員及行員能多提高警覺、多關懷提問，對於有異常提領或購買遊戲點數之情形，應儘速通知警方前往了解。高報酬率投資標的常伴隨高風險，提醒民眾勿輕信來路不明投資管道，若獲利來源不明或獲利顯不合理，可能是詐騙陷阱，提醒民眾，投資應循合法、正常途徑，以免財物損失。

金門地區詐騙多，警方定時會到銀行與超商進行宣導，協請店員及行員能多提高警覺。圖／警方提供
金門地區詐騙多，警方定時會到銀行與超商進行宣導，協請店員及行員能多提高警覺。圖／警方提供
金門警方定時會到銀行與超商進行宣導，協請店員及行員能隨時提醒民眾，以防受騙。圖／警方提供
金門警方定時會到銀行與超商進行宣導，協請店員及行員能隨時提醒民眾，以防受騙。圖／警方提供

詐騙集團 金門 詐欺

延伸閱讀

獲贈再生工坊課桌椅 金門家扶扶幼館心想事成

金門供水10年內無虞 縣府未雨綢繆促升利用率

宛如及時雨！金湖鎮長捐贈1批再生工坊學生桌椅給家扶

月薪25萬煩惱等同月薪3萬作者爆：閃燈讓我差點死在金門

相關新聞

畫面曝光！進站未減速釀3公車追撞 肇事駕駛：我恍神

西門町商圈旁下午發生公車追撞事故，台北客運1輛公車在進入公車停靠區時，駕駛因恍神，未注意與前車距離，直接撞上前車，導致前...

清潔隊員用腳一踢舊廢鐵櫃 竟踢出十多件金飾

即將農曆春節，不少家戶開始整理清掃，台南市環保局清潔隊最近收到的舊廢家具增加許多，安定區清隊員王大福今天下午整理收回來的...

台鐵新市火車站工地兩名工人灌漿 遭高壓電電擊灼傷送醫

施工中的台鐵台南市新市火車站工地下午4點多發生高壓電觸電工安意外，王姓、邱姓工人因為觸電灼傷面積各約15%與18%，意識...

金門假投資真詐財案件多 警方加強宣導防堵

「先生，你要不要考慮投資XX幣...」金城警分局日前受理民眾因網路交友而於網站投資遭詐騙一案，警方查明後，確認該投資案係...

西門町旁3輛公車追撞 擋風玻璃碎滿地至少5人傷

西門町商圈旁今午發生3輛公車追撞事故，除車輛前擋風玻璃破裂，也造成車上至少5名乘客受輕傷，警方目前已到場處理，確切肇責及...

台中大里天然氣外洩 原因竟是為了修反光鏡

台中市大里區大明路、東興路口下午發生天然氣外洩意外，經消防人員前往布署水線警戒並灑水防護，所幸無人傷亡。警方查出，初步和工人挖掘路面修理反光鏡而誤把管線挖破造成，目前正由天然氣公司人員修復中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。