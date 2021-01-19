金門假投資真詐財案件多 警方加強宣導防堵

「先生，你要不要考慮投資XX幣...」金城警分局日前受理民眾因網路交友而於網站投資遭詐騙一案，警方查明後，確認該投資案係詐騙集團以「假投資」方法實施詐騙，在警員對王姓民眾詳細解釋後，成功攔阻被害人匯款，讓他的2萬元未遭歹徒詐騙提領。

據統計去年金門地區發生的詐騙案件，以「假投資」詐騙件數最多，且受騙金額數目都動輒數十萬元至上百萬元，而許多被害人都以網路轉帳方式匯款，更減少被攔阻的可能。

金門縣警局提醒民眾，如遇可疑詐騙情形，只要心中有產生疑慮，應撥打165反詐騙電話或110報案系統查證，由警方幫您過濾，以保護身家財產安全。