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經濟學人預測2021年9趨勢 美續對陸施壓、台積電變得更重要

清潔隊員用腳一踢舊廢鐵櫃 竟踢出十多件金飾

聯合報 / 記者修瑞瑩周宗禎／台南即時報導

即將農曆春節，不少家戶開始整理清掃，台南市環保局清潔隊最近收到的舊廢家具增加許多，安定區清隊員王大福今天下午整理收回來的廢家具，竟意外在一只鐵櫃內發現近20件金飾，第一時間馬上報警，連同在鐵櫃內找到的文件等一併交給警方處理，應該很快就能找到失主

王大福拾金不昧，環保局局長謝世傑表示，行為值得讚許，將敘獎表揚。

發現金飾的王大福說，這幾天載回來廢家具量暴增，都放在暫置區，下午去整理時，鐵櫃已經被「山貓」夾得有點扁，用腳踢一下，想讓鐵櫃與其他物品靠得緊一些。沒想到，一踢，聽到櫃子裡有物品晃動的聲響，好奇打開一看，掉出好多個金飾盒，裡面竟然有一、二十件金飾。

一腳踢出好幾萬元的金飾，王大福表示， 「不屬於自己的物品，千萬不要貪心，我撿到1千元都會報警，發現的金飾雖多，但也不會動心」，發現之後清潔隊人員相互查找，大家都沒有印象這個鐵櫃到底是從哪裡清運來的。

安定區隊隊長張頤賓表示，所幸鐵櫃裡有一張門牌，還有一些舊的證件，已經將這些找尋失主的線索交給警方，應該很快就能物歸原主了。

王大福表示，還好有用腳踢一下，要不然這些金飾可能就石沈大海，很難物歸原主，提醒民眾要回收舊家具時，一定要檢查一下裡面還有沒有未清乾淨的物件。

台南市安定區清潔隊員在報廢的鐵櫃中發現十多件金飾與舊證件。圖／環保局提供
台南市安定區清潔隊員在報廢的鐵櫃中發現十多件金飾與舊證件。圖／環保局提供
台南市安定區清潔隊員在報廢的鐵櫃中發現十多件金飾與舊證件。圖／環保局提供
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台南市安定區清潔隊員在報廢的鐵櫃中發現十多件金飾與舊證件。圖／環保局提供
台南市安定區清潔隊員在報廢的鐵櫃中發現十多件金飾與舊證件。圖／環保局提供
台南市安定區清潔隊員在報廢的鐵櫃中發現十多件金飾與舊證件。圖／環保局提供
台南市安定區清潔隊員在報廢的鐵櫃中發現十多件金飾與舊證件。圖／環保局提供
台南市安定區清潔隊員在報廢的鐵櫃中發現十多件金飾與舊證件。圖／環保局提供

失主 門牌 春節

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