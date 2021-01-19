台中天然氣管線遭挖斷外洩 止漏解除警報

台中市大里區大明路、東興路口下午發生天然氣外洩意外，經消防人員前往布署水線警戒並灑水防護，所幸無人傷亡。警方查出，初步和工人挖掘路面修理反光鏡而誤把管線挖破造成，目前正由天然氣公司人員修復中。

2021-01-19 17:52