台中天然氣管線遭挖斷外洩 止漏解除警報
台中市大里區一處路口凸透鏡毀損，工程單位開挖修復時，不慎挖斷地下天然氣管線，消防局獲報到場灑水警戒，經天然氣公司派員到場止漏後，結束一場虛驚。
台中市消防局表示，今天下午3時59分接獲報案指出，大里區大明路和東興路的交叉路口，因施工不慎造成天然氣洩漏，派遣大里、國光分隊，出動消防車5輛、救護車1輛及消防人員18名前往處理。
消防人員表示，現場為先前因車禍，造成道路旁的凸透鏡毀損，保險公司委託維修廠商進行修復工程時，不慎挖斷天然氣管線，造成天然氣洩漏，立即布署水線警戒並灑水防護。
消防局並通報警方到場協助交通管制，另通報欣林天然氣公司前往處理，天然氣公司工程人員在下午4時46分到場後協助止漏，結束一場虛驚。
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